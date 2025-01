Calciomercato.it - Calciomercato, tutte le news e le trattative di domenica 19 gennaio

Leggi su Calciomercato.it

le notizie e ledi mercato delle venti squadre di Serie A di questa192025: la diretta di.itLa sessione invernale diin Serie A si sta sviluppando in maniera unica, con colpi di scena clamorosi edi primissimo piano. Dopo aver salutato Kvaratskhelia, il Napoli primo in classifica è alla ricerca del sostituto e di consegnare ulteriori rinforzi ad Antonio Conte nella corsa scudetto. Il Como protagonista di grandi colpi come Caqueret e ancora protagoniste Milan e Juventus.DIRETTAlee ledi19.it (LaPresse)Dopo essersi sfidate sul campo nella serata di ieri, con i bianconeri che sono usciti vincitori, le due società stanno trattando un altro affare di mercato: la Juventus stringe per Tomori e la dirigenza del Diavolo vuole assecondare questa partenza per finanziare dei rinforzi in entrata, tra cui Kyle Walker.