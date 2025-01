Sport.quotidiano.net - CALCIOMERCATO. Solbakken e Candela. Giorno decisivo

Leggi su Sport.quotidiano.net

Giornata importante quella odierna per il mercato del Pisa. I dirigenti Giovanni Corrado e Davide Vaira infatti hanno trovato l’accordo per il prestito con diritto di riscatto di Antoniodal Venezia. Oggi il calciatore sarà in città insieme al norvegese Markus, in arrivo con la stessa formula dallo Sparta Praga, per effettuare le visite mediche. Un doppio acquisto di pregio che potrebbe chiudere il mercato in entrata dopo l’arrivo di Henrik Meister dal Rennes. In uscita Nicholas Bonfanti andrà al Bari in prestito con diritto di riscatto (1,2 milioni). Prevista anche la partenza di Jan Mlakar all’Hajduk Spalato. Così in uscita resterà il solo Emanuel Vignato da piazzare.