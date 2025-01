Europa.today.it - Calciomercato Milan, possibile una cessione a sorpresa

Leggi su Europa.today.it

Sembra ormai in chiusura la trattativa che porterà Kyle Walker al. I rossoneri, infatti, avrebbero raggiunto l'accordo con il Manchester City per il prestito oneroso (un milione di euro) con diritto di riscatto fissato a circa 5 milioni. Per il giocatore, invece, è pronto un contratto fino.