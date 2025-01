.com - Calciomercato, cosa serve alla Serie A? Sabatini: “Kolo Muani bel colpo. Giusto vendere Kvara”

(Adnkronos) – Tra campo e mercato. LaA, dopo 21 giornate, non ha ancora espresso verdetti definitivi, ma ha lasciato a ogni squadra indicazioni chiare. I club italiani sono entrate nel mercato di gennaio per colmare assenze e partenze pesanti, ma anche con l’obiettivo di rinforzare le proprie rose per inseguire con maggior forza gli obiettivi stagionali. E se il mercato di riparazione, che quest’anno ha posticipato la sua chiusura al 3 febbraio, è un fastidio per molti allenatori, per alcuni dirigenti è l’occasione di completare l’opera iniziata in estate, così come, per qualche giocatore, di aumentare il minutaggio o esplorare le proprie opzioni. getaffiliatecomparazione tag=”scommesse,bonus” limit=”5?Ogni squadra ha esigenze diverse sul mercato. L’Inter è una macchina rodata che non sembra aver bisogno di innesti a gennaio, ma deve fare i conti con calciatori che non stanno trovando lo spazio che si aspettavano.