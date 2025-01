Sport.quotidiano.net - Calcio femminile. Buon pari a Firenze per le neroverdi

Prosegue come meglio non potrebbe il 2025 del Sassuolo, che rientra dacon unche lo tiene ragionevolmente lontano dagli ultimi due posti della classifica (i punti di vantaggio sono 7) e conferma ilmomento delle ragazze di Gain Loris Rossi. Che hanno cominciato l’anno nuovo battendo la Lazio una settimana fa, hanno imposto – giovedi – ilall’Inter in Coppa Italia e ieri al Viola Park l’hanno detto eccome, al cospetto di una Viola che, quarta in classifica, ha più del doppio dei punti delle. Andando in vantaggio per prime, con Philtjens, facendosi raggiungere da Severini, su rigore, poco prima dell’intervallo, ma gestendo la ripresa – al netto del palo colto da Bredgaard - senza troppi affanni e muovendo quella classifica che oggi le vede al settimo posto.