Baritoday.it - “Cafoni. Un racconto musicale” al Teatro Norba di Conversano

Leggi su Baritoday.it

Si ispira ad un fatto di cronaca realmente accaduto in Capitanata: “. Un”, scritto e diretto dall’attore foggiano Michele De Virgilio, va in scena con Stefano Corsi e Simona Ianigro il 23 gennaio al cinemadi(ore 21) per la stagione del Comune.