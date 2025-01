Fanpage.it - Bordalás minacciato dopo il pari del Getafe col Barcellona: “Cercheremo i tuoi figli e vi uccideremo”

Pessimo epilogo diper il tecnico degli 'azulòn', Joséche ha ricevuto indicibili minacce di morte via social. Solo per aver pubblicato un post in cui si complimentava con i suoi giocatori per aver strappato un punto "contro un rivale di questa portata".