Tg24.sky.it - Blackout a Padova, diversi quartieri senza energia elettrica per mezz'ora

Questa mattina, adella città sono rimastielettricità per circa’ora. Vari i disagi e i problemi per le attività commerciali locali che hanno dovuto bloccare temporaneamente il loro lavoro fino al ripristino dell’. Ilsarebbe legato ad un problema all'alta tensione registrato da Terna, operatore di reti per la trasmissione dell', come riportato dalla testata localeOggi.