Europa.today.it - Bimbe accoltellate a morte durante l'evento a tema Taylor Swift: 17enne confessa gli omicidi

Si è dichiarato colpevole dio plurimo Axel Rudakubana, ilincriminato per l'attacco di Southport dello scorso luglio in cui persero la vita per le gravi ferite inferte con un coltello Alice da Silva Aguiar, nove anni, Bebe King, sei, ed Elsie Dot Stancombe, sette anni.