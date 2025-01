Inter-news.it - Bergomi: «Taremi non sta incidendo, ma giochi!» Poi fa una scelta

Lo Zio Beppeha parlato dopo Inter-Empoli 3-1, esprimendosi su. Ma al contempo ha fatto unatra il centrocampo nerazzurro e quello del Napoli.ROTAZIONI – Su Sky Calcio Club si parla della vittoria dell’Inter con l’Empoli ma anche delle sue alternative. Il commento di Beppesue non solo: «L’Inter, i numeri ci dicono, che se l’anno scorso era più brava nel primo tempo, quest’anno va meglio ad inizio ripresa. Voglio sottolineare anche il gol di Esposito, che quest’anno sta facendo veramente bene.? Penso che Inzaghi faccia bene a farlo giocare, le difficoltà le vedo nel controllo palla, nell’allungare la squadra, nel dare profondità. Lui è molto altruista e gioca per la squadra, ma non sta. In quelle parole come a Bologna deve fare gol. Inzaghi deve mettere dentro anche Arnautovic, l’Inter queste rotazioni profonde deve farle perché gioca tanto.