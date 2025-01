Salernotoday.it - Beccato con droga in casa durante perquisizione, condannato a 4 anni

Leggi su Salernotoday.it

Un ragazzo di 29di Cava de' Tirreni è statoin via definitiva a 4e 4 mesi di reclusione, dopo ricorso rigettato in Cassazione, per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. I fatti risalgono a novembre 2022, dopo che i carabinieri trovaronoindel ragazzo.