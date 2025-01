Lapresse.it - Basket in carrozzina, la Stefano Sport di Porto Potenza Picena verso l’European Champion Cup di Madrid

Alla vigilia delCup di, questa mattina la squadra diindella ASD S.di(Macerata), militante nel campionato nazionale di serie A, è stata presentata nella sede della Regione Marche. Ad accoglierla il presidente Francesco Acquaroli che, insieme all’assessore alloChiara Biondi, ha espresso gratitudine alla squadra che da quasi mezzo secolo di attività regala belle emozioni e competizioni di grande spettacolo distinguendosi in Italia e nel mondo. “E’ grande la forza di questi atleti che si mettono in gioco con dedizione e sacrificio per raggiungere enormi risultatiivi – ha detto Acquaroli – Siete motivo di grande orgoglio per il messaggio che va oltre loda condividere con la comunità marchigiana.