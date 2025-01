Lanazione.it - Barberino di Mugello, Jonathan Canini porta in scena 'Vado a vivere con me'

Firenze, 20 gennaio 2025 - "con me" di e conè indi. Il primo appuntamento è giovedì 23 gennaio, alle ore 21, al Teatro Corsini.ci tornerà venerdì 7 marzo, sempre ore 21, visto che il primo appuntamento è esaurito in prevendita. Attraverso fatti realmente accaduti, monologhi esilaranti e straordinarie disavventure, il comico toscanoracconta che quando lasciamo il “nido” curato e coccolato dei genitori per andare ada soli, spesso ci si ritrova ad affrontare le più avverse vicissitudini: cucinare, impostare la lavatrice, fare la raccolta differenziata, stirare. Scene di vita quotidiana che possono diventare incubi se si fanno per la prima volta. Un’esperienza esilarante che l’attore ripercorre in questo show scritto sotto l’occhio vigile di un altro asso della comicità, Walter Santillo, che ha curato la regia dello spettacolo.