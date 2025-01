Quotidiano.net - Avanti un altro! Paolo Bonolis e Luca Laurenti tornano su Canale 5 per la nuova edizione 2025

Roma, 20 gennaio– Da oggi, lunedì 20 gennaio, alle 18:45 su5, torna "un!", il game show condotto dacon. Giunto all'undicesima, il programma ideato dae Stefano Santucci progetta di continuare a coinvolgere il pubblico con il suo mix di intrattenimento, leggerezza e un’atmosfera surreale. La dinamica e le novità delIl format rimane fedele alla sua formula. I concorrenti gareggiano per la conquista del montepremi finale affrontando quesiti proposti da personaggi del cast, che contribuiscono con il loro stile unico a rendere il programma imprevedibile. Tra i volti delci sono le conferme di Laura Cremaschi, Maria Mazza e Franco Pistoni, insieme a Giorgia Pianta.anche Paola Caruso nel ruolo di Bonas e Daniel Nilsson come Bonus, affiancati da Viviana Vizzini e Greta Cianfano come Hostess.