Quotidiano.net - Auto contro un muro. Morti due giovani, altri tre sono feriti

Terribile tragedia ieri sera a Vignola, in provincia di Modena, dove un’con a bordo 5si è schiantata, ribaltandosi più volte e finendoil muretto di recinzione delle abitazioni vicine.sul colpo due, di 18 e 24 anni, entrambi residenti a Marano, un comune nelle vicinanze. Un altro giovane è in gravissime condizioni ed è stato portato d’urgenza all’ospedale Maggiore di Bologna con l’elisoccorso. Infine, gli ultimi due – sempressini –stati trasall’ospedale di Baggiovara ma non dovrebbero essere in pericolo di vita. "Un impatto terribile" conferma la sindaca di Vignola, Emilia Muratori, che esprime condoglianze alle famiglie. Sul posto, oltre al 118 e ai vigili del fuoco, i carabinieri per ricostruire la dinamica. Al vaglio in particolare la velocità: pare che l’procedesse a velocità sostenuta prima che il conducente perdesse illlo.