Udinetoday.it - Auto condotta da una donna si ribalta, necessario tagliare il tetto del mezzo

Leggi su Udinetoday.it

Ha toccato il cordolo del ponte sul torrente Corno e, in aurtonomia, si èta. È successo a una vettura alimentata a Gpl nel pomeriggio di oggi, verso le 16 e 30,da una, nel territorio comunale di Codroipo, nel tratto in cui la strada provinciale 65 assume il nome di via.