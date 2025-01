.com - Australian Open, Sonego batte Tien e vola ai quarti di finale

Leggi su .com

(Adnkronos) – Lorenzoaididegli2025. Il piemontese oggi negli ottavi dilo statunitense Learnerper 6-3, 6-2, 3-6, 6-3, 6-1 in 2h25? e per la prima volta in carriera approda aiin un torneo dello Slam. L’azzurro attende ora il vincente della sfida tra lo statunitense Ben Shelton, testa di serie numero 21, e il francese Gael Monfils., 29 anni, paga dazio solo per un passaggio a vuoto nel secondo set. Per il resto, il match è un monologo dell’azzurro che domina la scena con 58 colpi vincenti, quasi il triplo rispetto al bottino dell’avversario (21), e la bellezza di 20 ace.e botta per un’ora e mezza, poi il serbatoio dell’americano rimane vuoto:gioca sul velluto, trionfa e per la prima volta in carriera può sognare la semidi un torneo dello Slam.