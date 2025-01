Feedpress.me - Australian Open: Sinner batte Rune e vola ai quarti. Passa il turno anche Sonego

Janniksi è qualificato per idi finale degli, primo Slam dell’anno . Agli ottavi l’altoatesino, numero 1 al mondo, ha battuto in quattro set il danese Holgercon il punteggio di 6-3 3-6 6-3 6-2 in oltre tre ore di gioco. Aisfiderà il vincente del match tra lo statunitense Alex Michelsen e l’o Alex De Minaur. La sfida conè stata.