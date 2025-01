Lapresse.it - Australian Open 2025, in un video i tremori di Sinner nel match contro Rune

E’ stata una vittoria sofferta quella ottenuta da Janniknei quarti degliHolger, battuto 6-3, 3-6, 6-3, 6-2, al termine di unnel quale l’altoatesino ha patito fatica e malesseri. In un cambio di campo nel secondo set, sul 2-1 per il danese il numero al mondo, si copre la testa con l’asciugamano mentre le telecamere riprendono il tremore delle sue mani. Poi nel terzo parziale l’azzurro ha chiesto l’intervento del fisioterapista mentre il medico gli ha misurato la pressione, prima di accompagnarlo fuori dal campo per un medical time-out “E’ stata una mattinata strana. “Non mi sono scaldato. Sapevo che sarebbe stata una partita complicata. Ho giocato bene, ho servito benissimo e questo mi ha dato la fiducia per continuare a lottare”, ha dettoa fine