.com - Aumento pensioni febbraio 2025, chi sarà penalizzato? Le date di pagamento

Leggi su .com

In questi giorni sui portali di informazione relativamente alla questione previdenza sta tenendo banco il dibattito relativo all’delle, anche noi sul portale abbiamo affronatto l‘argomento notando un certo interesse. Per quanto concerne l’delleé bene sapere che i pensionati a breve visualizzeranno il cedolino disull’area riservata Inps. Sebbene ilnon avverrà subito ma leper vederlo accreditato varieranno a secondo che il pensionato abbia un conto in banca o in posta, nel primo caso ilavverrà il 3, nel secondo caso il 1. In linea generale l’che intende sopperire all’inflazionepari allo 0.8%, ma non tutti ne potranno beneficiare allo stesso modo e pienamente. Vediamo chimaggiormente