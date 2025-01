Avellinotoday.it - Atripalda sotto shock: esplode una bomba carta davanti al negozio "Fior di Bontà"

Leggi su Avellinotoday.it

La notte scorsa, intorno alle 1:30, un'esplosione ha scosso la tranquillità di. Unaè stata fattareall'ingresso deldi", situato in via Fiume. Si tratta del terzo episodio simile che colpisce l'esercizio commerciale in pochi anni.