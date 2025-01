Udinetoday.it - Art&Stella. scambi di libri in centro a Palazzolo

Leggi su Udinetoday.it

Art&Stella non è solo arte e non solo artigianato, è cultura generale, ambiente, ricordi, vita vissuta e progetti per il futuro, per la difesa e per lo sviluppo del territorio, soprattutto quello in cui si vive e non si dimentica. L' attività quasi frenetica dell' associazione non riguarda.