Triesteprima.it - "Arriva una signora che vi mostra la casa" e svanisce nel nulla con sei mesi di caparra

TRIESTE - "Ho io un appartamento per voi, dovete però darmi seicome, poi io vi consegno le chiavi e potete entrare in". La storia dell'ennesima truffa capitata a una coppia di triestini inizia più o meno così. E' la mattina del 14 gennaio. Via Roma, centro città, pieno Borgo.