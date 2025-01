Torinotoday.it - Arrestato in un hotel a Torino il capo della polizia giudiziaria libica

Leggi su Torinotoday.it

Njeem Osama Elmasry, noto anche come Almasri è stato, su mandatoCorte penale internazionale per crimini di guerra. Si trovava in un albergo insieme ad altre persone e sarebbe stato fermato dagli investigatoriDigos nel corso di un controllo di routine.Elmasry.