Armato di forbici scatena il panico in piazza: arrestato

Ieri mattina la polizia ha tratto in arresto per tentata rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale un 37enne tunisino con precedenti di polizia. In particolare, gli agenti, nel transitare inGaribaldi sono stati avvicinati da alcuni passanti i quali hanno indicato loro un soggetto.