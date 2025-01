Novaratoday.it - Aperta un'inchiesta sulla valanga che ha provocato tre morti in Val Divedro

Leggi su Novaratoday.it

La Procura di Verbania ha aperto un', ma non ci sono indagati per l'incidente in montagna che hatre vittime in Val.La tragedia è stata probabilmente provocata da una fatalità: secondo le ricostruzioni infatti non ci sarebbero responsabilità nella morte dei tre.