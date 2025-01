Anteprima24.it - Allarme furti a Guardia Sanframondi, richiesto un Consiglio Comunale urgente

Tempo di lettura: 2 minutiA seguito dei numerosiche stanno interessandoe i territori limitrofi, in esponenziale aumento nelle ultime settimane, nella giornata di oggi, lunedì 20 gennaio, il gruppo consiliaresei tu, a mezzo PEC, ha inoltrato una richiesta di convocazione straordinaria edi unaperto.Già lo scorso 1 dicembre, i consiglieri hanno inviato una nota formale alla Prefettura di Benevento, sempre tramite posta certificata, recante una richiesta di intervento delle forze dell’ordine in considerazione dell’inaccettabile fenomeno.“Il senso di insicurezza che ne consegue – scrivono i consiglieri al presidente dele al sindaco – sta alimentando un sempre crescente allarmismo generalizzato e un’alterazione delle abitudini, in particolare nella fascia oraria serale, interessata dai continui forti, che va dalle 19 alle 21.