Ilnapolista.it - Alla Gazzetta non è passata: il Napoli non sempre potrà segnare 3 gol con 3 tiri in porta

non è: ilnon3 gol con 3indello Sport non è sbollita la rabbia per la vittoria delper 3-2 a Bergamo. Non escludono l’Atalanta dcorsa scudetto ma scrivono solo di Inter e. Dicono che la squadra di Conte sembra avere più fame di quella di Inzaghi. E lanciano qualche stilettata qua e là.Ecco un passaggio dell’analisi:Ildi Bergamo è stato impressionante per concentrazione, non ha staccato l’attenzione per un solo secondo, neppure la minima distrazione. L’Inter invece anche ieri, nel primo tempo, è sembrata in deficit di rabbia e anche ieri si è distratta sul 2-0 rischiando l’ennesima rimonta. Su questo piano, comanda il. Anche per merito del generale Conte, primo fattore del sogno, per come ha rigenerato un ambiente depresso e trasfigurato uomini, tipo Di Lorenzo, Politano e Anguissa.