Bresciatoday.it - Alla finestra bandiera e striscione pro-Palestina, alla porta arrivano i carabinieri

Leggi su Bresciatoday.it

A Radio Onda d'Urto la testimonianza di Giulio Tonincelli, fotografo e documentarista in questo momento impegnato in un progetto in Etiopia, dopo essere già stato in Uganda: l'8 dicembre scorso, mentre era già in Africa, ihanno bussatodella sua abitazione per chiedere la.