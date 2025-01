Oasport.it - Alcaraz-Djokovic, Australian Open 2025: orario, programma, tv, streaming

Domani, martedì 21 gennaio, Carlose Novaksi confronteranno nei quarti di finale degli. Un match affascinante tra chi non è ancora mai riuscito ad andare oltre il turno citato a Melbourne e chi come Nole che si è imposto in dieci circostanze. Sarà l’ultimo match sul campo della Rod Laver Arena e lo spettacolo è garantito.avrà tante motivazioni, spinto dalla voglia di dimostrarsi competitivo ai massimi livelli e quindi di riuscire a competere con un tennista come. La finale olimpica è stata l’ultima volta in cui si sono sfidati e a spuntarla in maniera sorprendente è stato il serbo. Vedremo se l’asso nativo di Belgrado saprà far saltare il banco nuovamente.Stimoli, però, ne avrà anche Carlitos, voglioso sia di vendicare quella sconfitta cocente nei Giochi che di proseguire nell’avventuraa, in un torneo nel quale non ha mai avuto grandissime soddisfazioni.