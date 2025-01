Sbircialanotizia.it - Agrigento: inaugurato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella l’anno da Capitale Italiana della Cultura 2025

Leggi su Sbircialanotizia.it

20 gennaio.Una giornata memorabile ha ufficialmente segnato l’inizio delle celebrazioni per. La cerimonia inaugurale, trasmessa in diretta ieri mattina alle ore 11 su Rai 3, Rai News 24 e in streaming su RaiPlay, ha registrato ottimi ascolti, confermando l’interesse nazionale per questo importante appuntamentole. Un messaggio di .L'articolodaldaè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.