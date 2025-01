Tv2000.it - Agenda per la pace 2025, il ruolo dell’Europa e le sfide del Giubileo

Leggi su Tv2000.it

I conflitti che affliggono il mondo, ilper unaglobale sempre più difficile, ledeldella speranza.La politica e l’associazionismo impegnato per il bene comune si confrontano in un convegno organizzato a Roma dal Parlamento europeo in Italia.Servizio di Pierluigi Vitoper la, ile ledelTG2000.