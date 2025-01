Lapresse.it - Adr inaugura a Fiumicino il più grande impianto fotovoltaico in scalo aeroportuale

Aeroporti di Roma hato lunedì la nuova Solar Farm, il piùin autoconsumo in unoeuropeo e tra i più estesi a livello globale realizzato all’interno di un confine, posizionato lungo il lato Est della Pista 3 dell’aeroporto di. La nuova infrastruttura, progettata da Aeroporti di Roma e realizzata da Enel in collaborazione con Circet, tramite appalto integrato affidato a seguito di una gara pubblica europea, si estende per quasi 2.5 km ed è composta da circa 55.000 pannelli in silicio monocristallino che, grazie ad una potenza di 22 MWp, consentiranno allodi produrre annualmente energia elettrica per più di 30 milioni di kWh. Si tratta di un primo,passo che porterà load avere a regime, nei prossimi 5 anni, una potenza installata di 60 MWp con l’installazione di ulteriori farm sempre all’interno del perimetro dell’attuale sedime.