Lanazione.it - Addio alla professoressa De Vita, fu la prima docente ordinaria a Giurisprudenza

Firenze, 20 gennaio 2025 – Cordoglio dell'ateneo di Firenze per la morte dellaAnna Maria De, giàdi Diritto privato comparato. Era nata a Lucca nel 1941. Aveva iniziato la carriera accademica negli anni '60, per poi diventareordinario nel 1986: è stata ladonna a rivestire il ruolo didifascia presso la Facoltà didi Firenze. Ha insegnato fino al 2011. Durante la sua carriera, è stata direttrice del Dipartimento di diritto e comparato e penale e coordinatrice del Corso di laurea magistrale initaliana e francese (2002-2012), al quale ha dedicato un impegno costante, fornendo un contributo decisivo per il successo dell'accordo fra l'Università Paris I Panthéon-Sorbonne e Unifi. «Autrice di numerose pubblicazioni comparatistiche, espressione di originalità di pensiero oltre che di un profondo spirito critico - la ricorda l'università di Firenze -, ha rappresentato per allievi e colleghi un fermo punto di riferimento culturale e didattico, nonché un esempio di integrità, generosità e umanità».