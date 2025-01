Lanazione.it - A Pitti uomo i pantaloni pensati per il cambiamento climatico firmati Michael Coal

Firenze, 16 gennaio 2025 - Asbarcano idalla vestibilità funzionale per andare incontro alle nuove esigenze stagionali dovute al. Per la stagione FW 25/26, il brand di modaspecializzato nella produzione dimade in Italy, di cui Michele Carbone è Art Director, ha realizzato una collezione minimal ed essenziale, in cui ogni capo è progettato per rispondere alle esigenze dell’contemporaneo. Le nuove proposte si distinguono per le linee pulite e i colori neutri, senza alcun elemento decorativo superfluo, ponendo la versatilità al centro di ogni scelta stilistica. Principale highlight della collezione, presentata in questi giorni in esclusiva alla Fortezza da Basso in occasione di107, è il progetto One More Size 4Season, concept innovativo nato dalla volontà di reinterpretare il pantalone tradizionale, che prevede l’inserimento di un elemento sartoriale - una cintura elastica - per consentire un’estensione fino a una taglia e mezza.