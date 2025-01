Bolognatoday.it - A Pianoro la 53ª edizione della Galaverna

Leggi su Bolognatoday.it

La tradizionale, la passeggiata ludico-motoria non competitiva che unisce sport, natura e convivialità, torna per la sua 53ªdomenica 19 gennaio 2025. Un appuntamento imperdibile per famiglie, scuole e appassionati di attività all’aria aperta.La partenza è alle 9.00 dal.