A Montevarchi mostra sulle calzature. Un secolo di storia

Arezzo, 20 gennaio 2025 – Aprirà i battenti sabato 25 gennaio, alle ore 16.30, la/evento in Palazzo del Podestà dal titolo “Scarpe. Dagli zoccoli ai tacchi a spillo. 100 anni di arte e manifattura in Valdarno”, dedicata all’eccellenza artigianale ed artistica del territorio. Ideata dall’Associazione Elephas in collaborazione con l’Amministrazione comunale, l’iniziativa racconta undi creatività e innovazione del settore calzaturiero che ha portato la città nei mercati e nei fashion show di tutto il mondo. Il programma è stato promosso dal Sindaco Silvia Chiassai Martini, dal Presidente di Elephas Piero Grazzi, con Marcello Minatti e Massimo Rigucci, dalla dirigente scolastica Lucia Bacci per il Liceo del Made in Italy, Gianfranco Donato, Presidente di Banca del Valdarno, uno degli sponsor, e dall’imprenditore Gherardo Iannelli in rappresentanza di Confartigianato.