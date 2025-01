Liberoquotidiano.it - Zanna Bianca alla riscossa, il lupo di London azzanna l'auditel: ecco le cifre

Vi proponiamo Tele.Raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE () Un “cult” dimenticato della cinematografia avventuristica collocato giovedì nel pomeriggio di Rete 4 supera l'asticella del 5% di share. Distribuito nel lontano 1974, “”, produzione italiana diretta da Tonino Ricci, sequel (non ufficiale) del primo capitolo sulletterario di Jackdiretto da Lucio Fulci, riprende la saga dei cercatori d'oro tra Alaska e Canada in cui l'animale salva un bambino orfano dai criminali che avevano ucciso suo padre per sottrargli il tesoro che si era guadagnato dopo anni di ricerche. Nonostante non si tratti di un capolavoro memorabile, il film è stato seguito da oltre 500mila persone col 5% di share e picchi vicini al 7% quando il, sul finale, nel tentativo di salvare il bambino cade da un precipizio ma, quando tutti pensavano che fosse morto,lo tornare in paese e fare le feste al suo padroncino.