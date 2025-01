Sport.quotidiano.net - Volley Serie A2

Conad (13), batti un colpo. Alle 18 al PalaBigi arriva una Cuneo (30) che evoca dolci ricordi, ripensando sia al vittorioso 3-2 in trasferta dell’andata ma, soprattutto, alla duplice finale vinta nel 2022 tra Coppa Italia e campionato, ma difficilmente si può lasciar spazio ai sentimentalismi: il sestetto cittadino ha disperato bisogno di punti, perché il penultimo posto attuale non garantirebbe la salvezza. Da recuperare ci sono 2 lunghezze su Macerata, di scena oggi a Siena, senza dimenticarsi del fanalino Palmi, che sta rimettendo in discussione i giochi per l’ultimo posto ed è ora a 3 sole lunghezze dalla squadra di Fanuli. Qui Conad. La sconfitta per 3-2 di Aversa ha permesso alla Conad di muovere la classifica con un punto, ma le gare senza vittorie sono diventate 6: "Nonostante il kappao, ad Aversa abbiamo comunque dimostrato che ci siamo, che non molliamo, che vogliamo lottare fino alla fine di questo campionato per cercare di portare a casa la salvezza.