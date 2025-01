Ilrestodelcarlino.it - "Vite spezzate, bene il governo"

Luca Zambelli dopo aver lavorato nei vigili del fuoco, dove era istruttore, ha voluto proseguire in una scuola guida. "La mia posizione sull’inasprimento delle sanzioni non può che essere positiva. Nella mia vita ho visto moltein incidenti stradali a causa dell’eccesso dall’alcol. Insegno ai giovani nelle scuole guida, uno dei principi base è proprio la massima attenzione quando si è al volante di un’auto, cercando di sensibilizzare i ragazzi, a far capire loro di non bere prima di mettersi alla guida. Le sanzioni del nuovo codice della strada devono essere percepite anche per trasmettere una maggiore attenzione".