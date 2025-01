Milanotoday.it - Video Gol Giana Erminio-Renate 2-1, highlights e sintesi

Leggi su Milanotoday.it

"Seconda gara consecutiva in casa per la, che ha ospitato ilper la 23ª giornata di campionato e ha conquistato una gran vittoria allo scadere, dopo una gara dalle grandi emozioni.La formazione di oggi vede Mangiapoco tra i pali e in difesa Previtali, Scaringi e Alborghetti; a.