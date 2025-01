Calcionews24.com - Venezia, Di Francesco: «Siamo stati ingenui. Mercato? Siamo obbligati a fare una cosa»

Leggi su Calcionews24.com

Le parole di Eusebio Di, allenatore del, dopo la sfida di Serie A contro il Parma. Tutti i dettagli in merito Eusebio Diha parlato ai microfoni di Dazn dopo Parma-. SODDISFAZIONE O AMAREZZA – «Il peccato è esserci fatti gol da soli su un’tà. Inviterei tutti a guardare la formazione che è scesa in campo, non avevamo .