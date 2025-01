Casertanews.it - Usura ed estorsione, processo in appello per zio e nipote

Leggi su Casertanews.it

inper Domenico e Raffaele Rossetti, zio edi Capodrise, accusati diedai danni di un imprenditore. La sesta sezione della Corte Partenopea ha fissato l'udienza per il secondo grado di giudizio per l'inizio di marzo. In primo grado, il collegio.