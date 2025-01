Salernotoday.it - Uomo vaga sanguinante con ferite al viso e alla gola: si indaga

Leggi su Salernotoday.it

Indagini in corso ad Eboli, dove un, venerdì sera,va per via Matteo Ripae conal. I soccorsiA chiedere l’intervento dei sanitari del 118 e dei carabinieri sono stati alcuni passanti. L’, originario della Calabria ma domiciliato ad Eboli.