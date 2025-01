Ilgiorno.it - Una sede di “Pavia nel cuore“ nel palazzetto: "Insegneremo a salvare persone con le mani"

"Lesono le nostre armi migliori e via usarle per". Gianni Montagna, istruttore di “nel“ ha usato queste parole per inaugurare i nuovi locali dellaoperativa locale di “nel“, nel palaOltrepò in via I maggio a Voghera. Una “casa“ per l’associazione, ospitata dall’Olympia Basket Voghera, gestore dell’impianto ("che ringraziamo per la disponibilità"), che intende realizzare diverse attività: formazione e sensibilizzazione della cittadinanza, formazione alle manovre salvavita nelle scuole, defibrillazione pubblica e sostegno psicologico. "I nostri corsi sono due - ha aggiunto Montagna -: Blsd sulle tecniche del massaggio cardiaco e l’uso del defibrillatore e Mdp che insegna le manovre di disostruzione pediatriche. Diamo importanza, in caso di esito negativo, alla possibilità di effettuare il trapianto di organi".