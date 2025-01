Veneziatoday.it - Una Reyer da sogno, in un Taliercio fantastico, supera l'Olimpia Milano

Leggi su Veneziatoday.it

Con una prestazione di intensità clamorosa, l'Umanacontinua l'ottimo periodo in campionato (quarta vittoria di fila), battendo con pieno merito la corazzata EA7: 85-72 al termine di un match in cui i campioni d'Italia provano a non mollare, ma dal 54-54 del 24' non riescono più a.