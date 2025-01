Movieplayer.it - Un posto al sole, anticipazioni 20 gennaio: Viola è in pericolo, Samuel chiede aiuto a Nunzio

Leggi su Movieplayer.it

Scopriamo cosa succederà nella più longeva soap italiana in onda alle 20.50 su Rai 3: la serie viene trasmessa dal lunedì al venerdì ed è prodotta da Fremantle Media Italia per Rai Fiction. Ecco un'anteprima delledella puntata di Unal, in onda lunedì 20su Rai 3 alle 20:50 circa. La trama di questa coinvolgente soap italiana ci svela che Luca torna da Milano . La serie, ambientata a Napoli, segue le vicende degli inquilini dello storico Palazzo Palladini, situato sulla collina di Posillipo, con una vista mozzafiato sul golfo. Riassunto dell'episodio precedente Rosa, precipitata in un vortice di negatività e indecisioni, trova conforto dall'arrivo di Claudia, tornata a Napoli con una sorprendente novità. Per Mariella, la serata romantica con Mimmo segna un passo importante ma la reazione .