Iodonna.it - Un incontro tra artiste che non si sono mai conosciute: la mostra evento a Milano curata da Maurizio Cattelan

Leggi su Iodonna.it

(askanews) – Una conversazione immaginaria, eppure nei fatti reale, tra dueche, pur senza essersi mai incontrate, hanno battuto strade comuni. Fondazione Icainaugura il proprio 2025 con unabipersonale, dedicata a Birgit Jürgenssen e Cinzia Ruggeri,dainsieme a Marta Papini: Lonely are all bridges. New York: 10 indirizzi di arte contemporanea guarda le foto «Il motivo per cui le abbiamo pensate insieme – ha spiegato ad askanews Papini – è proprio il fatto che hanno attraversato in maniera molto libera le arti, quindi sirivolte alla fotografia, al disegno, alla moda, al design in maniera molto libera e questa sensazione di libertà le ha anche rese più difficilmente categorizzabili e quindi difficili da scoprire e da fotografare nell’intero».