Lanazione.it - Un girone d'andata a due facce Show con Lazio, Milan e Roma

Leggi su Lanazione.it

Oggi l'umore in casa viola è un po' come la situazione attuale della curva Fiesole, nel mezzo di una lunga fase di ristrutturazione, ma tra il 25 agosto e il primo settembre, date delle prime due gare casalinghe della stagione, le cose non andavano molto meglio. Nel suo esordio casalingo, la Fiorentina non era riuscita ad andare più in là di uno 0-0 contro il neopromosso Venezia di Di Francesco e la settimana seguente era stata fermata ancora sul pareggio dal Monza. Le uniche due note positive della partita, in quel caso, erano state il primo gol di Kean, di cui si discuteva già se sarebbe mai stato sufficientemente prolifico per contribuire alla causa, e dell'altro nuovo acquisto Gosens al 96'. Poco più di due lumini da cimitero a rischiarare una notte piuttosto cupa. Dopo la sconfitta esterna di Bergamo, tuttavia, ogni cosa aveva cominciato a girare per il verso giusto.