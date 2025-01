Quicomo.it - Ufficiale, Dele Alli è un nuovo giocatore del Como

Leggi su Quicomo.it

1907 annuncia ufficialmente l’ingaggio dell’inglesecon un contratto di 18 mesi e opzione di prolungamento per altri 12. Il club riconosce il suo eccezionale talento ed è entusiasta di portarlo in squadra.L’obiettivo sarà quello di fornire aun ambiente favorevole in cui.